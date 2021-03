Piazza della Vittoria chiusa al traffico per asfaltature, il dettaglio

Proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale nelle strade del centro cittadino. In questi giorni l’intervento di manutenzione si era spostato da Piazza Gramsci a Via Tinto da Battifolle. Ci sono delle novità rispetto a quanto programmato.

Per ridurre al mimino i tempi di intervento, per ottimizzare gli spazi del cantiere, che in queste ore è stato comunque attraversato da centinaia di veicoli, e per avere una migliora resa della stesura dello stato più superficiale della nuova pavimentazione è stato deciso di chiudere totalmente Via Tinto da Battifolle nella giornata di domani, mercoledì 17 marzo, dalle 9 alle 18, da Via Salvagnoli a Piazza della Vittoria.

Quindi nello stesso orario (dalle 9 alle 18 di mercoledì 17 marzo) sarà completamente interdetta al traffico veicolare Piazza della Vittoria, in entrambi i lati, e il primo tratto di Via Roma.

Dunque chi arriva da Piazza Gramsci dovrà procedere solo verso Piazza Guido Guerra-Ponte sull’Arno; chi arriva dal ponte sull’Arno potrà entrare solo in Via Salvagnoli, svoltando a destra su Via Pievano Rolando.

Per raggiungere la zona della stazione ferroviaria e il secondo tratto di Via Roma si dovrà arrivare da Via Giovanni Da Empoli o Via Verdi. Via Fratelli Rosselli sarà raggiungibile solo da Via Curtatone e Montanara.

Qualora le lavorazioni non fossero terminate la chiusura di Via Tinto da Battifolle verrà mantenuta anche giovedì 18 marzo, dalle ore 9 fino al termine dei lavori.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa