Rifiuti irregolari, denunciato a Firenze

Una persona denunciata per irregolarità nella gestione dei rifiuti provenienti da un cantiere edile, rifiuti per i quali è scattato il sequestro. È questo l’esito di un controllo effettuato dalla Polizia Municipale. Gli agenti del Reparto di Rifredi qualche giorno fa durante alcuni accertamenti in un cantiere edile hanno notato un veicolo in sosta carico di scarti provenienti dalle lavorazioni. Il cantiere è risultato regolare ma i problemi sono emersi quando gli agenti hanno effettuato la verifica delle autorizzazioni necessarie per il trasporto dei rifiuti speciali prodotti dai lavori. Il conducente infatti non era in regola con il formulario e non aveva l’abilitazione per il trasporto di inerti. A questo punto gli agenti hanno pesato il materiale presente nel furgone (700 kg) per poi procedere alla denuncia del conducente (un cittadino straniero residente in un comune della provincia) e al sequestro di veicolo e rifiuti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa