Round Table 76, raccolti 1.200 euro per i 'sea bins'

Sabato 13 Marzo la Round Table 76 San Miniato Fucecchio al mercato di Ponte a Egola è scesa in campo con il proprio banchetto , per partecipare alla raccolta fondi di Round Table Italia "Obiettivo mare pulito", importante e ambizioso progetto di service, volto ad acquistare "sea bins", ossia dei bidoni galleggianti in acqua che raccolgono rifiuti, in particolare materie plastiche nelle acque, e che saranno posizionati nei porti di varie località italiane.

I Tablers del Comprensorio del Cuoio , sempre mostrando attenzione e sensibilità alla tutela dell'ambiente e nel rispetto delle normative anti Covi-19, hanno raccolto oltre 1.200,00 € fra i cittadini , a cui sono stati consegnati uova di Pasqua ed un prodotto del marchio Winni's, importante sponsor nazionale a sostegno del progetto.

Per chi volesse contribuire con una donazione o partecipare alle attività del club ci contatti tramite la pagina Facebook.

Fonte: Ufficio stampa