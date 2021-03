Scomparso Mauro Favilla, senatore e cinque volte sindaco di Lucca

È scomparso oggi all'età di 88 anni Mauro Favilla, cinque volte sindaco di Lucca e poi senatore. Favilla è deceduto all'ospedale lucchese dove si trovava da qualche giorno. Dopo un periodo come consigliere comunale, insegnante di ragioneria ed esponente di Democrazia cristiana, Favilla fu eletto sindaco a 38 anni, il primo cittadino più giovane in 150 di storia di Lucca. Fu sindaco per tre mandati consecutivi, dal 1972 fino al 1985. Dal 1987 diventa senatore per dieci anni. Dopo le dimissioni di Piero Baccelli, Favilla torna sindaco di Lucca per pochi mesi nel 1988. L'ultimo mandato con la fascia tricolore è stato nel 2007 quando superò alle elezioni Andrea Tagliasacchi. Nel 2012 Favilla si è ricandidato, ma venne sconfitto da Alessandro Tambellini, attuale sindaco e primo di centrosinistra dal dopoguerra a Lucca.

Mallegni e Marchetti (Fi): "Un punto di riferimento per tutti noi"

Lucca perde uno dei suoi uomini migliori, con la scomparsa del professor Mauro Favilla. A nome degli aderenti della provincia di Lucca e della regione Toscana di Forza Italia, esprimiamo il cordoglio e la vicinanza alla famiglia in questo triste momento per questa straziante scomparsa. Difficile condensare in poche parole le stagioni politico-amministrative della città di Lucca che Mauro Favilla ha sempre saputo interpretare e vivere da protagonista, passando da un ambito dove era la Democrazia Cristiana ad essere egemone a un ruolo importante in Forza Italia e quindi anche in opposizione all’attuale maggioranza. Favilla ha esercitato il potere e ne è stato espressione, con una eleganza assoluta e un rispetto degli altri che non lo ha mai visto prevaricare nessuno, sia fra gli avversari politici interni ed esterni.

Il suo tono pacato, da autentico mediatore che non amava certo la politica urlata, fatta di scontri, lo ha reso inconfondibile, la sua natura serena faceva da sottofondo a momenti anche burrascosi che si è trovato a fronteggiare, senza mai perdere la pazienza e senza lasciarsi andare a eccessi di qualunque natura. Un punto di riferimento, anche nella sua esperienza parlamentare, che lo portava a essere ricercato da tutti noi quando avevamo bisogno di un parere serio, distaccato, competente. Con Favilla ci lascia un politico di razza della prima repubblica che si era adattato anche alla nuova trasformazione della politica, sempre però come portatore di ideali cristiani, democratici, libertari e con valori inossidabili come la famiglia e il rispetto del prossimo.

L’insegnamento che possiamo trarre dalla sua vita personale e politica è quello che cercava di trasmetterci in ogni incontro con il suo partito attuale, Forza Italia, ma, soprattutto, con persone a lui amiche che lo stimavano molto. Il rispetto degli altri, delle idee altrui, tenendo però la barra dritta sui propri valori inderogabili e non negoziabili rappresentavano la sua quotidiana cifra politica e amministrativa. Ci lascia una grande persona. A noi la grande responsabilità di continuare a agire nel solco del suo eccezionale esempio.