Sospensione vaccino AstraZeneca, sindaco Toti: "Chiarezza al più presto"

Il sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti, commenta lo stop in via precauzionale del vaccino AstraZeneca in Italia (Qui la notizia).

"Con il comunicato numero 637 emesso nel pomeriggio di ieri, l’Aifa ha deciso di sospendere in via precauzionale sul tutto il territorio nazionale l’utilizzo del Vaccino AstraZeneca. E’ una decisione molto forte, ancorché ispirata a criteri di cautela e prudenza. La notizia della sospensione rischia, per altro verso, di mettere in forte discussione il piano vaccinale che in maniera molto faticosa era stata intrapresa. Penso alle tante persone che già erano in lista per ottenere il vaccino e vedono sospendersi la prenotazione. Siamo ancora nel pieno della pandemia, con i casi che aumentano ogni giorno. Il nostro comune, sta affrontando questa fase avendo il proprio territorio in zona rossa a causa dell’alto numero di contagi. Ritengono assolutamente indispensabile che sia fatta chiarezza nel più breve tempo possibile per dare elementi di certezza ai tanti cittadini che risultano disorientati. Il vaccino viene considerata l’unica forma di speranza, per affrontare e superare questo periodo. Ho scritto alla Regione Toscana, affinchè si faccia interprete di questa richiesta che riguarda tutte le persone".

Leggi anche