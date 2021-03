Torrita di Siena dice stop all'amianto

Il Comune di Torrita di Siena aderisce al progetto ‘Stop Amianto’ di Sei Toscana. Il servizio offrirà la possibilità ai privati cittadini di contribuire al benessere collettivo e al decoro della città in modo semplice ed economico, potendo rimuovere in autonomia l’amianto presente negli ambiti di pertinenza delle abitazioni o dei locali di altro genere.

Il cittadino sarà impegnato in prima persona nello smaltimento del materiale, con un kit per l’auto-rimozione fornito da Sei Toscana contenente tutti i dispositivi di protezione individuale e i materiali idonei per l’imballaggio dei manufatti da rimuovere. Con il kit sarà fornito anche un manuale con tutte le istruzioni per l’uso che i cittadini dovranno seguire in maniera puntuale. Inoltre, su www.seitoscana.it e sul canale Youtube di Sei Toscana è presente un video tutorial per spiegare in modo dettagliato e completo tutte le procedure da rispettare per le operazioni di rimozione in piena sicurezza.

“L’Amministrazione di Torrita ha investito risorse in questo progetto – dice il sindaco Giacomo Grazi – perché crediamo che sia importante aiutare i cittadini a destreggiarsi nei meandri normativi per il corretto smaltimento dell’amianto”. “L’amianto è un rifiuto pericoloso purtroppo ancora presente nelle civili abitazioni ed è importante che sia smaltito in maniera corretta, per la salute dei cittadini e dell’ambiente – continua l’assessora all’ambiente Natascia Volpi”.

“L’attivazione di questo servizio, in conformità a quanto previsto nelle linee guida della Regione Toscana, ha l’obiettivo di andare sempre più incontro alle esigenze dei cittadini, cercando di offrire un servizio efficace, efficiente e rispondente alle loro necessità – dice Alessandro Fabbrini, presidente di Sei Toscana –. In questo modo assicureremo una corretta gestione di questo particolare e pericoloso rifiuto, sostenibile economicamente e ambientalmente a vantaggio dei cittadini e del territorio”.

In base alle modalità preventivamente condivise fra l’Amministrazione comunale e Sei Toscana, i cittadini di Torrita di Siena possono fare richiesta del servizio compilando l’apposito modulo scaricabile all’indirizzo www.comune.torrita.siena.it e inviandolo a info@comune.torrita.siena.it oppure farlo pervenire in modalità cartacea all’ufficio protocollo del Comune. La domanda può essere inviata anche tramite PEC comune.torritadisiena@postacert.toscana.it

Una volta ricevuta la richiesta, e verificata la fattibilità tecnica dell’operazione di auto-rimozione secondo quanto disciplinato dalle linee guida della Regione Toscana, il Comune procederà a verificare la corretta iscrizione nei ruoli Tari e la regolarità dei pagamenti del tributo da parte dei richiedenti. Sarà poi Sei Toscana a comunicare le modalità di consegna del kit necessario al confezionamento del rifiuto e le modalità di ritiro.

Per avere maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Ambiente di Torrita di Siena chiamando lo 0577688209, inviando un fax allo 0577685620 o una mail a m.massai@comune.torrita.siena.it il mercoledì dalle 15,30 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13 fissando appuntamento.

Fonte: Ufficio stampa