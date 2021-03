Via De Amicis, riqualificazione a Certaldo da 276mila euro per la zona 7

Novità per il cantiere che porterà a un importante riqualificazione della viabilità nella zona urbana numero 7, ovvero quella compresa fra le vie Cavallotti e De Amicis, viale Matteotti e via Fonda. Un intervento di assoluto rilievo il cui valore complessivo ammonta a 239.633,27 euro.

C'è il nome della ditta incaricata di eseguire le opere di riqualificazione delle sedi stradali e dei marciapiedi.

L'approvazione del progetto definitivo/esecutivo del cantiere risale all'agosto 2020 per un importo complessivo di 276.162 euro. Nel novembre dello stesso anno è stata finanziata l'intera opera, stabilendo anche che si sarebbe proceduto all'affidamento dell'appalto dei lavori in questione mediante procedura di gara negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori, svolta in modalità telematica sulla piattaforma regionale Start dalla centrale di committenza Cuc dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.

Concluso l'iter di gara, l'appalto è stato aggiudicato in maniera definitiva non efficace alla ditta risultata vincitrice con un ribasso percentuale del 6 per cento. A seguito di tutti gli accertamenti di legge svolti dall'amministrazione comunale, è scattata quindi l'aggiudicazione definitiva efficace dei lavori con riduzione di spesa.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa