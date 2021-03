Lo ha abbracciato e gli ha preso l'orologio d'oro dal polso. Una donna di circa trenta anni ha compiuto un furto ai danni di un 83enne a Firenze in via Caracciolo. L'anziano non si è accorto di nulla mentre la donna lo abbracciava, solo successivamente si è reso conto che era stato derubato. Sono in corso le indagini da parte della polizia, che sta effettuando accertamenti anche su altri episodi simili.