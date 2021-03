Anpi Cerreto Guidi, ancora attiva la proposta di legge popolare contro la propaganda nazifascista

L'ANPI circolo di Cerreto Guidi ricorda che è ancora possibile sottoscrivere la proposta di legge popolare contro la propaganda fascista e nazista.

Questa proposta di legge, promossa dal sindaco di Stazzema, è uno strumento importante per contrastare la diffusione di messaggi inneggianti il fascismo e per tenere alta l'attenzione sull'argomento della violenza.

In questo nostro territorio così come a Stazzema, si sono svolte stragi efferate ai danni della popolazione civile, durante l'estate del 44. I tedeschi in ritirata, aiutati dai fascisti, hanno seminato terrore e violenza. Non dobbiamo dimenticare. Rimaniamo aderenti ai principi della Resistenza, contribuiamo a costruire una società libera dalle ideologie nazifasciste.

Fonte: Ufficio Stampa