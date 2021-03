Apprendimento per tutti, nuovo percorso a San Casciano

All’emergenza sanitaria e sociale della pandemia San Casciano risponde con un percorso di educazione e supporto rivolto ai più deboli. Il Comune realizza un nuovo progetto di sostegno pomeridiano allo studio e di prevenzione del disagio, finanziato con il contributo della Fondazione Marchi, in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Il Principe”, mirato a sostenere e rafforzare il percorso di apprendimento degli studenti che hanno risentito maggiormente degli effetti negativi della pandemia. Si intitola “Apprendimento per tutti” ed è la proposta educativa che si propone di dare una mano alle famiglie perché possano affiancare il percorso didattico dei propri figli durante l’emergenza sanitaria. “L’iniziativa si articolerà in una serie di azioni - spiega l’assessore alle Politiche educative e sociali Elisabetta Masti - tra cui la realizzazione di attività laboratoriali con il supporto di personale esterno al fine di contrastare le difficoltà in ambito educativo-relazionale e formativo”.

In una prima fase sono previste le azioni necessarie all’individuazione dei minori che richiederanno l’intervento e all’avvio dei primi incontri di conoscenza. Il supporto allo studio si terrà per un piccolo gruppo. “Con il supporto di alcuni specialisti del territorio – aggiunge l’assessore Elisabetta Masti - condivideremo la composizione dei gruppi e cureremo l’inserimento dei minori nelle attività. L’obiettivo è quello di effettuare un’attenta analisi delle situazioni di partenza, dare avvio ai primi incontri di conoscenza e successivamente sostenere e supportare nello studio i ragazzi coinvolti”. Il progetto è coordinato dall'educatrice professionale del Comune Laura Dainelli.

IL PROGETTO

Le attività proposte saranno svolte attraverso incontri on line in piccoli gruppi, massimo tre bambini, preferibilmente della stessa classe, in orario extrascolastico; questi incontri, della durata di un’ora e mezzo ciascuno, avranno cadenza settimanale. Le attività inizieranno nel mese di marzo e si concluderanno al termine dell'anno scolastico. Le attività sono completamente gratuite per le famiglie. In collaborazione con i docenti delle varie classi sono stati individuati gli alunni ai quali offrire questa possibilità di recupero.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - ufficio stampa