Bilancio Scandicci, aumentano i fondi per welfare ed educazione

Un aumento complessivo di 863.616,14 euro degli stanziamenti totali del Comune di Scandicci per sociale, educativo e culturale nel 2021, ovvero 15.485.861,14 euro quest’anno rispetto ai 14.622.245 euro dell’anno scorso, con un incremento complessivo percentuale del 5,91%. Tra i maggiori fondi stanziati per i servizi alla persona, gli aumenti relativi più importanti sono rappresentati dagli interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, +55,44% (ovvero 1.056.999 euro contro i 680.000 euro del 2020, +376.999 euro) e dall’istruzione prescolastica e interventi per infanzia e asili nido, +10,90% (5 milioni e 142 mila 983 euro del 2021 contro i 4 milioni 637 mila 594 euro del 2020, +505.389,27 euro); crescita importante anche degli stanziamenti per il settore sociale, 8 milioni e 150 mila 652 euro nel 2021, +971.802 del 2020 (+11,92%), dei fondi per ambiente e territorio, 13.813.499 euro quest’anno, +803.644 dell’anno scorso (+5,82%), per sport e tempo libero 480.824 euro (+33.686 rispetto all’anno scorso, +7,01%), e degli stanziamenti per la cultura, 1.414.378 euro (+56.557 euro sul 2020, +4%).

“Facciamo due scelte ben precise per affrontare questi mesi così difficili per tutti – dice il Sindaco Sandro Fallani – aumentiamo di oltre il 55 percento gli aiuti a chi rischia di restare indietro, e al tempo stesso diamo priorità alle esigenze delle famiglie e dell’infanzia, con 505 mila euro di aumento complessivo per istruzione prescolastica, materne e nidi rispetto all’anno scorso. Nei periodi storici più complicati è importante dare risposte alle emergenze, ma è ancora più fondamentale continuare a lavorare per il futuro: per questo motivo quest’anno stanziamo 15 milioni e 485 mila euro in servizi alla persona, 13 milioni e 813 mila euro per l’ambiente e la cura del territorio, un milione e 414 mila euro per la cultura, 480 mila euro per lo sport e il tempo libero”.

“Le linee di Bilancio passate in Giunta andranno in Consiglio Comunale tra due settimane per la discussione e il voto”, dice il Vicesindaco e assessore al Bilancio Andrea Giorgi, “intanto questi indirizzi sono la sintesi delle risposte alle esigenze della nostra città, emerse anche da un confronto avviato da tempo con le parti sociali del territorio e con i Sindacati: siamo in periodo Covid e le scelte fatte a favore di famiglie, servizi educativi, ambiente, cultura, sport, opere pubbliche e lavoro acquistano importanza ancora maggiore”.

Questi gli altri stanziamenti contenuti nelle linee di bilancio passate al vaglio della Giunta: 10.079.835 euro di spese generali dell’amministrazione (-204.466 euro rispetto al 2020, -2,03%), 2.548.054 euro per ordine pubblico e sicurezza (nel 2020 2,349 milioni, +7,81%), 5.920.830 per servizi all’istruzione (nel 2020 6,085 milioni di euro, la diminuzione è dovuta alle limitazioni al trasporto scolastico, ad esempio per le gite, in periodo covid), 18 mila euro per turismo (18.100 euro lo scorso anno), 4.119.902 euro per viabilità e trasporti (3,986 milioni di euro nel 2020), 373.800 euro per sviluppo economico (423 mila euro l’anno passato, la diminuzione è dovuta all’impossibilità di organizzare eventi promozionali in periodo covid).

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa