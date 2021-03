Cinghiale vicino alla scuola materna, abbattuto a Fiesole

La Polizia provinciale della Città Metropolitana di Firenze è intervenuta questa mattina a Compiobbi (Fiesole) dopo la segnalazione della presenza di un cinghiale nei pressi della scuola materna della località.

L'ungulato, di grosse dimensioni, era vicino all'ingresso della scuola.

Messa in sicurezza la zona e verificata la pericolosità della situazione per la pubblica incolumità, il cinghiale è stato abbattuto. Il Comune di Fiesole ha provveduto alla sanificazione dell'area e ha avviato il monitoraggio ambientale per creare condizioni di allontanamento della fauna selvatica.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze