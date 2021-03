Contro le mafie, concerto in onda per i comuni di Poggio e Carmignano

Il 21 marzo si celebra la "Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie", riconosciuta dalla Legge dell'8 marzo 2017 n.20.

La data scelta per questa ricorrenza non è casuale: è l'inizio della primavera e vuole essere un augurio che nel giorno in cui si risveglia la natura si rinnovi la primavera della verità e della giustizia sociale, perché solo facendo memoria si getta il seme di una nuova speranza.

Anche quest’anno le amministrazioni comunali di Carmignano e Poggio a Caiano aderiscono alla ricorrenza organizzata dall’Associazione Libera, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per sostenere tutte quelle famiglie che non conoscono la verità sulla morte dei propri cari. Pertanto, in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Carmignano e con la Scuola di Musica "L'Ottava nota", è stato organizzato un concerto con un bellissimo repertorio di brani appropriati, ispirati a diversi contesti storici, fra i quali alcune delle più belle colonne sonore composte da Ennio Morricone, un grande classico di Mascagni tratto da “Cavalleria rusticana”, “Il giorno della civetta” di Giovanni Fusco, fino all’attuale “Pensa” di F. Moro dedicata alle vittime di mafia e camorra.

Il concerto, registrato nelle sale della Villa Medicea di Artimino, sarà mandato in onda sui canali social istituzionali dei due comuni alle ore 21.00 di domenica 21 marzo.

"E' con orgoglio che torniamo a dire No a tutte le mafie, che ci uniamo a Libera per sostenerla, che pronunciamo uno dietro l'altro i nomi degli innocenti uccisi per mano mafiosa, - afferma l'assessora alla cultura di Carmignano Stella Spinelli - perché solo testimoniando, solo raccontando, solo mettendoci la faccia si diffonde quella cultura della legalità sulla quale vogliamo si fonda il nostro presente e il nostro futuro".

"Si rinnova anche quest’anno un appuntamento che, attraverso la musica come fonte di riflessione e di ispirazione, intende ricordare tutte le vittime di mafia, una ad una - dichiara l'assessore alla cultura di Poggio a Caiano, Giacomo Mari - Anche se non possiamo incontrarci e godere della musica dal vivo, abbiamo deciso di dare appuntamento a tutti i nostri concittadini sui nostri canali social. Più saremo e più forte sarà la testimonianza del nostro no alle mafie"

Domenica 21 marzo ore 21.00, online su:

Il Giornale di Carmignano - http://www.ilgiornaledicarmignano.it/

Facebook Comune di Carmignano

Facebook Comune di Poggio a Caiano

“Concerto per la Giornata contro le mafie”

Eseguito nella Villa Medicea “La Ferdinanda” di Artimino

Orchestra ed Ensemble vocale della Scuola di Musica “L’Ottava Nota”

Musiche e brani di G.F. Handel, Mascagni, E. Morricone, N. Rota, G. Fusco, A. Guerra, F. Moro

Direttore dell’orchestra: Massimo Annibali

Maestro dell’ensamble: Nicola Innocenti

Direttore artistico: Alessandro Bernardi

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa