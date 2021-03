Coronavirus a Ponsacco, 44 positivi nel condominio di via Rospicciano: tre scuole chiuse

Dopo il primo caso di positività riscontrato nel condominio di via Rospicciano a Ponsacco, venerdì 12 marzo 2021, l'amministrazione comunale in accordo con l'Asl ha avviato lo screening di massa rivolto a tutti coloro che erano venuti a contatto con il caso positivo. Dai risultati dei tamponi molecolari, eseguiti sabato 13, sono emersi 41 positivi al Covid-19 tra cui 15 bambini iscritti alle scuole elementari e medie del comune.

A spiegare la situazione sanitaria di Ponsacco è il sindaco Francesca Brogi. Dopo i casi di positività riscontrati, in accordo con Prefettura e Asl, il comune ha disposto la quarantena totale di tutti i residenti del palazzo e l'attivazione di uno screening di massa rivolto a tutti gli abitanti del complesso di via Rospicciano. Riguardo alle scuole, il primo cittadino domenica 14 ha spiegato le misure di contenimento dei contagi: "In ragione del coinvolgimento di complessive 10 classe delle scuole primarie Le Melorie e Fucini Mascagni e della scuola media secondaria, è stata decisa la chiusura dei tre plessi per un periodo di giorni ancora da definire che dipenderà dall'esito dei tamponi. Contestualmente, la Usl procederà ad eseguire una campagna di tamponi che coinvolgerà tutti gli alunni di tali scuole dando priorità alle classi con i casi positivi".

Da domenica sera un presidio di vigilanza e sicurezza delle forze dell'ordine riguarda l'intero stabile, per "garantire la piena attuazione del regime di quarantena" ha sottolineato Brogi. "Il servizio di protezione civile, provinciale e comunale, provvederà a garantire tutti i servizi di prima necessità necessari all'assistenza sanitaria e alimentare di tutti i cittadini coinvolti dal contagio".

Oggi, mercoledì 17 marzo, sono terminati i tamponi ai bambini delle classi in quarantena. "Ne abbiamo effettuati circa 250 - ha spiegato ancora il sindaco con un aggiornamento rivolto alla popolazione tramite facebook - È necessario attendere i risultati di questi tamponi, per poi procedere con lo screening su tutti gli altri bambini non soggetti a quarantena delle scuole chiuse".

Francesca Brogi, sindaco di Ponsacco (Foto gonews.it)

Terminato lo screening anche su tutti i residenti dell’immobile di via Rospicciano. "I positivi nello stabile sono 44 su circa 250 e sono riconducibili al primo caso positivo. Tutti gli altri residenti invece sono negativi" continua Brogi. "Venerdì ho una nuova riunione con il prefetto e la Asl per capire se sarà possibile, alla luce delle numerose negatività, procedere con la liberazione di parte dell’immobile, continuando a isolare i membri positivi al covid. Stamani ho visto genitori e bambini che hanno risposto con grande senso di responsabilità allo screening che abbiamo fatto. La vostra serietà è sicuramente l’esempio più bello dell’Italia migliore".