Efficientamento energetico negli edifici del Comune di Volterra

Nell’ambito dei diversi interventi di efficientamento energetico portati avanti e già conclusi da questa Amministrazione (palestra dei Leccetti, Scuola materna e primaria di San Lino), sono stati ultimati anche i lavori di efficientamento energetico al Palazzo già Vigilanti, attuale sede della Biblioteca comunale Guarnacci e dell’Archivio Storico preunitario comunale. Come risulta dallo stato finale dei lavori l’importo complessivo delle opere effettivamente realizzate è risultato € 69.665,62. L’Amministrazione ha fatto fronte alla spesa utilizzando integralmente gli stanziamenti previsti nel cosiddetto “D.L Crescita” del 2019. Nell’occasione dei citati interventi di efficientamento, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno intervenire per eseguire tutta una serie di lavori di finitura al fine di restituire condizioni di decoro, il più possibile adeguato al prestigio dello storico palazzo e all’importanza di tutto quanto in esso conservato.

La Biblioteca presentava un impianto con generatore a gas metano installato nel 2013. La distribuzione, risalente agli anni 50’, era affidata a tubazioni in ferro a colonne montanti in generali pessime condizioni. Le tubazioni, erano quindi oggetto di frequenti rotture con conseguenti perdite d’acqua che finivano per deteriorare le strutture murarie con grave rischio di danneggiamento dei volumi conservati nella Biblioteca. Le riparazioni nel tempo eseguite alla rete di distribuzione avvenivano con interventi episodici e installazione di tubazioni in vista, così compromettendo inevitabilmente l’estetica degli ambienti. Pure in condizioni pessime si trovava Il sistema di emissione a corpi scaldanti in ghisa, quest’ultimi con scarsissima circolazione dell’acqua per la presenza di depositi di fanghi. La distribuzione a vaso aperto mal coibentata e con percorsi anche all’esterno risultava del tutto inefficiente dal punto di vista energetico.

Gli interventi eseguiti hanno quindi in sintesi previsto: 1) l’efficientamento della centrale termica e delle pompe di circolazione con modifica dell’impianto da vaso aperto a vaso chiuso oltre all’installazione di un sistema per il trattamento dell’acqua; 2) la sostituzione della UTA (centrale trattamento dell’aria) con modello ad alta efficienza; 3) il rifacimento completo della distribuzione con tubazioni adeguatamente coibentate; l’ottimizzazione del sistema di gestione dell’impianto finalizzata al migliore confort termico ed alla ottimizzazione dei consumi. Con gli indicati interventi di efficientamento, il palazzo viene finalmente restituito alla cittadinanza ed agli studiosi tutti, che riteniamo non potranno non apprezzare il miglioramento nei riguardi dell’estetica, della percezione degli spazi e delle condizioni di fruibilità. L’Amministrazione intende proseguire gli interventi nei riguardi della migliore fruibilità della Biblioteca con un diverso allestimento della zona di accettazione.

L’Amministrazione ha in programma di procedere anche all’efficientamento energetico della piscina comunale, della scuola elementare e materna di Villamagna e del plesso scolastico di Saline. Nel caso di Saline gli interventi prevedono anche la razionalizzazione della gestione dell’alimentazione elettrica per buona parte della frazione con l’installazione di una nuova cabina di trasformazione MT/BT. Giova infine sottolineare che per la piscina e le scuole di Villamagna è prevista, tra gli interventi di efficientamento, la conversione delle centrali termiche con nuova tecnologia a biomasse. E ciò nella consapevolezza che le biomasse possono essere considerate una fonte energetica rinnovabile e sostenibile solo per piccoli impianti e su scala esclusivamente locale. In tale direzione l’Amministrazione ha in via di ultimazione lo studio per utilizzare come materia prima per le nuove centrali termiche di questi edifici pubblici il legname proveniente da una innovativa e sostenibile gestione della foresta comunale di Tatti. In tale circuito, che si configura come un vero e proprio percorso di “economia circolare”, potrebbe peraltro rientrare anche l’intervento di efficientamento degli spogliatoi e dei servizi igienici presso l’impianto sportivo del Chiarugi.

Un ringraziamento è da rivolgere a tutto il personale dell’Ufficio Tecnico, all’ing. Cristiano Ciolli per il ruolo di Responsabile del settore 4 e R.U.P degli interventi di efficientamento, all’ing. Davide Bianchi per l’impegno svolto come Direttore dei lavori.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa