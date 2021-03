Firenze Digitale e Manifattura Tabacchi alla Milano Digital Week

Firenze alla Milano Digital Week con la piattaforma Firenze Digitale e la trasformazione della Manifattura Tabacchi. Le due esperienze sono state infatti selezionate come casi innovativi di sostenibilità e risposte digitali nell’anno del Covid. Ad illustrare le due esperienze sarà l’assessore all’Urbanistica, smart city e innovazione Cecilia Del Re. Il primo evento, in programma giovedì 18 marzo alle 14 vedrà protagonista l’esperienza della nuova piattaforma lanciata dal Comune di Firenze evento “Città Eque e Sostenibili: la risposta Digitale dei Comuni Italiani nell’anno del Covid-19”. Durante l’evento, grazie alla collaborazione di Anci, saranno raccontate le migliori esperienze di trasformazione digitale realizzate durante l’anno del Covid-19 dalle città italiane, in un confronto nazionale sul tema.

Il secondo evento, in programma venerdì 19 marzo alle 10 sarà dedicato alla Manifattura Tabacchi, da fabbrica dismessa a quartiere contemporaneo. A confrontarsi sulle linee di trasformazione e sviluppo che hanno portato dopo 17 anni di abbandono a restituire alla città un nuovo quartiere saranno, oltre all’assessore Del Re, Massimo Ciotta, CEO di Somake, marketing data driven, Associato AISM, Marco Musumeci, CEO di G-Move, monitoraggio dei flussi a piedi e Riccardo Luciani, managing director di Manifattura Tabacchi.

Milano Digital Week è la manifestazione promossa dal Comune di Milano - Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici – e realizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab, con il sostegno del main partner Intesa Sanpaolo. Un’edizione completamente online a tema “Città Equa e Sostenibile”, che andrà avanti fino al 21 marzo. Milano Digital Week riparte dalle riflessioni sulle trasformazioni in atto nel nostro Paese e nel mondo che hanno, negli ultimi 12 mesi, rivoluzionato totalmente il modo di vivere, di lavorare, di relazionarci. Un palinsesto di oltre 650 eventi online composto da talk, webinar, workshop, lectio magistralis, grande cinema, performance e installazioni sonore. Un laboratorio di confronto trasversale su innovazione, inclusività, sviluppo sostenibile, uguaglianza e diritti, ambiente.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa