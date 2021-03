Fotografia e Pittura, GFV e Liceo Don Lazzari in mostra

L’associazione culturale Gruppo Fotografico Versiliese ha deciso di non fermarsi di fronte al Covid, il Gruppo Fotografico Versiliese ha deciso di portare avanti il progetto di Fotografia&Pittura con gli alunni del Liceo artistico Don Lazzari – Stagi di Pietrasanta, il progetto consiste nel proporre 43 immagini fotografiche che spaziano su moltissime tecniche e tematiche diverse, paesaggistica, ritrattistica, naturalistica, street photography e digital art agli alunni delle classi 3B, 4B e 5B del Liceo artistico con indirizzo Arti Figurative, loro dopo un’attenta analisi e ricerca le hanno reinterpretate con varie tecniche grafico-pittoriche come pittura ad olio, acrilico ed acquarello, alla grafite, matita e penna a china applicati su vari supporti come tela, carta e cartone.

Il progetto era stato sviluppato già durante l’anno 2020 ma purtroppo con la pandemia non c’è stata l’opportunità di esporre le opere realizzate annullando gli appuntamenti prima in primavera e poi durante il periodo natalizio.

Dopo una lunga attesa è stata presa l’occasione grazie al Centro Culturale Luigi Russo, di esporre le opere nella Sala del San Leone a Pietrasanta da Sabato 20 marzo all’11 aprile 2021, con una forma alternativa, la mostra sarà svolta in una edizione online, grazie ai mezzi tecnologici che ormai usiamo quotidianamente possiamo far arrivare le opere ad ognuno che voglia visitare la mostra, questo grazie a video, immagini e a un tour virtuale realizzato all’interno della sala espositiva.

Tutto il materiale sarà visionabile sia sui principali canali social del Gruppo Fotografico Versiliese, sia sul sito internet www.gruppofotograficoversiliese.it

Gli scopi principali di questo progetto, oltre a quello di esporre le quasi 100 opere, sono due: dare visibilità, in questo caso ai giovani alunni del Liceo Artistico e come da abitudine del Gruppo Fotografico Versiliese fare beneficienza.

Come di consueto verrà realizzato un catalogo dedicato che comprende tutte le opere fotografiche e pittoriche esposte, dai proventi ricavati dalla vendita verrà effettuata una donazione al Gruppo Sportivo Handicappati Toscana.

La mostra sarà inaugurata a porte chiuse, solo con le istituzioni, i rappresentanti del GFV e la stampa, sabato 20 marzo alle ore 11:00 presso la Sala del San Leone a Pietrasanta e sarà subito visitabile online sul sito www.gruppofotograficoversiliese.it

Fonte: Ufficio stampa