Grano avvelenato in piazza a Livorno, area bonificata

È stata pulita e bonificata piazza Maria Lavagna, dove questa mattina alcuni cittadini hanno trovato del grano colorato di rosso che si è rivelato poi essere veleno per topi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della della Polizia Municipale, su segnalazione dell’associazione Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) e di residenti stessi.

Il materiale reperito in più punti della piazza, sia nelle aiuole che sui marciapiedi, è stato fatto analizzare, ed appunto è stato riscontrato che si trattava di esche avvelenate per l’eliminazione di ratti, pericolose per altri animali e anche per gli esseri umani.

L’uso di questi prodotti è vietato per legge, ed è vietato anche, e precisato pure nel Regolamento della Polizia Municipale, spargere “finti veleni” solo per spaventare i proprietari di cani affinché non li conducano più in determinate zone.

Sono in atto quindi controlli per individuare l’autore o gli autori del gesto.

Il nucleo sicurezza urbana della polizia municipale ha richiesto l’intervento dell’Ufficio Verde del Comune che con AVR, e il supporto dei volontari di Anpana ha subito ripulito la piazza.

Il sospetto è che il grano sia stato sparso come forma estrema e dannosa di “protesta” contro chi porta i cani a spasso nel quartiere e in particolare con quelli che non raccolgono le deiezioni.

Nessuna giustificazione rispetto al comportamento dell’avvelenatore, ma la vigilanza aumenterà anche per prevenire la mancata rimozione degli escrementi dei cani.