Laba, Paulett Larrea protagonista di 'Posted Project'

Sarà Paulett Larrea, studentessa di 24 anni originaria dell'Ecuador, la protagonista del nuovo appuntamento di “Posted Project”: il progetto espositivo della Laba di Firenze che mette letteralmente in vetrina - negli spazi del Dipartimento di Arti Visive che si affacciano sull'esterno, in via Finlandia 10 - le opere inedite degli studenti di Pittura.

Con un olio su tela dal titolo “Combinazioni”, la studentessa porrà al centro dell'attenzione il colore, la sua essenza e materia. “E' attraverso il colore, e uno studio di combinazioni, che posso raccontare stati d'animo diversi”, spiega Larrea. L'opera sarà visibile a partire da domani, giovedì 18 marzo, alle 15, e fino al 1° aprile, h 24

In Italia dal 1998, Paulett Larrea ha conseguito il diploma al liceo scientifico di Finale Ligure. Oggi vive e studia a Firenze: è iscritta al terzo anno di Pittura della Libera Accademia di Belle Arti di Firenze.

"Posted Project" è coordinato dal docente Fabio Cresci e nel corso dell’anno alternerà esposizioni e installazioni di vario tipo. Un'opportunità preziosa, per tanti allievi, di farsi notare, mettendo letteralmente in vetrina lavori che riflettono talenti, abilità e sogni professionali.

Fonte: Laba - Ufficio Stampa