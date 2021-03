Lavori sul Viadotto dell'Indiano, chiuso per due domeniche consecutive

Chiusura in entrambe le direzioni per il Viadotto dell’Indiano per la manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica. L’intervento di Silfi è stato programmato le prossime due domeniche, 21 e 28 marzo. Il divieto di transito sarà in vigore in orario 5-19 da via Simone Martini e viale Gori in direzione Autostrada/Careggi e da via Zoroastro da Peretola a via dell’Argingrosso in direzione Scandicci/Fi-Pi-Li.

Consentito il transito ai soli mezzi di soccorso nella direttrice verso Careggi. Prevista anche la chiusura della sottostante passerella pedonale e della corsia ciclabile in via San Biagio a Petriolo. In via dell’Isolotto sarà invece istituito un restringimento di carreggiata con senso unico alternato. I veicoli potranno utilizzare in alternativa Ponte alla Vittoria, i pedoni la passerella dell’Isolotto.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa