'Le favole di Leonardo', videoracconti online a Vinci

Prende il via domenica 21 marzo una nuova rubrica online del Museo Leonardiano dedicata ai più piccoli, che vede in primo piano “Le favole di Leonardo”, raccontate attraverso la pagina facebook del Museo.

L’iniziativa nasce dall’idea di intrattenere il pubblico dei bambini, in questo periodo di chiusura delle sedi espositive, avvicinando i più giovani a un aspetto meno noto del genio vinciano: quello di narratore.

Le favole, che emergono dalle pagine dei manoscritti leonardiani e che la rubrica presenta nella versione adattata di Giunti editore, sono ispirate al variegato mondo della natura e delle creature più piccole che la popolano, come formiche, ragni e altri insetti frequenti nella campagna vinciana che fu il luogo dell’infanzia di Leonardo e alla quale egli probabilmente tornava volentieri con la memoria, grazie al potere della narrazione.

I video racconti, realizzati dalla sezione didattica del Museo, uniscono alla narrazione orale immagini evocative, alcune disegnate appositamente da Elena Bonaffini, per portare idealmente lo spettatore non solo nel mondo di Leonardo ma anche a contatto con i luoghi dove ha avuto origine il Genio.

“Tre appuntamenti che esulano, questa volta, dalle invenzione o dalla pittura di Leonardo, ma che vedranno protagoniste invece le sue favole - afferma il vicesindaco con delega alla Cultura, Sara Iallorenzi - Considerato che non tutti conoscono l'aspetto di Leonardo come scrittore di fiabe, con il nostro Museo, grazie alla sua elevata esperienza didattica, abbiamo pensato di renderle animate, adatte alla diffusione sui social e pertanto accessibili a tutti. Un modo ludico e piacevole per rapportarsi con la grande versatilità di Leonardo nell'attesa di poter riaprire il Museo".

La pubblicazione è programmata la domenica pomeriggio, nel momento settimanale nel quale si collocano solitamente le iniziative del Museo dedicate ai bambini e alle famiglie:

PROGRAMMA:

domenica 21 marzo, ore 16.30

Il ragno e la formica

domenica 28 marzo, ore 16.30

Il cedro e le altre piante

domenica 4 aprile, ore 16.30

Il ragno e l’uva

Per ascoltare e vedere “Le favole di Leonardo” è sufficiente visitare la pagina Facebook del Museo Leonardiano all’indirizzo @museo.leonardiano.vinci, i video saranno poi resi disponibili anche sul canale Youtube all’indirizzo www.youtube.com/museoleonardiano.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa