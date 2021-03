Mercato del Duomo di Pisa, Pesciatini: "Ipotesi di dislocazione lungo l'asse turistico"

Si è svolto stamani in Sala delle Baleari a Palazzo Gambacorti l’incontro fra l’Amministrazione Comunale e i rappresentanti delle associazioni categoria; il commento dell’Assessore al Commercio Paolo Pesciatini:

«Nel percorso di concertazione avviato dall’Amministrazione Comunale con le associazioni di categoria abbiamo fatto un incontro specifico per illustrare l’ipotesi della nuova dislocazione delle bancarelle dello storico Mercato del Duomo. L’ipotesi, preliminarmente discussa con la Soprintendenza, non prevede la presenza degli operatori all’interno della Piazza ma nella zona consentita fuori dal sito Unesco. L’Amministrazione Comunale ha proposto un piano di riqualificazione con investimenti importanti, degni dell’area, con un progetto che non prevede la concentrazione di banchi ma che individua una dislocazione degli stessi lungo tutto il percorso turistico. Come prevede la procedura di concertazione ci incontreremo ancora con le associazioni per valutare nel dettaglio ulteriori termini del progetto».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa