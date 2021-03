Nasce il Comitato di Quartiere Grotta Giusti

In concomitanza con il 160° anniversario dell’Unità d’Italia, alcuni residenti della zona Grotta Giusti di Monsummano Terme, hanno deciso di dar vita ad un Comitato spontaneo. L’iniziativa, voluta fortemente dai suoi promotori Bruna Scoglio, Sergio Pardo, Andrea Buonamici, Chiara e Luca Gambacorta, ha sin da subito raccolto svariate adesioni tra la comunità.

“Da tempo crediamo che la nostra comunità avesse bisogno di un contenitore- commenta Luca Gambacorta, portavoce del comitato- in cui discutere e portare avanti una serie di iniziative finalizzate alla tutela ed alla promozione del nostro territorio. Il Comitato è un sogno che si realizza, finalmente la zona residenziale Grotta Giusti potrà far sentire la sua voce”

Fonte: Ufficio Stampa