Passerella Ponticelli, un weekend per la rimozione

A poco più da un mese dal cedimento della passerella da venerdì 19 marzo a domenica 21 marzo saranno effettuate, salvo imprevisti, le operazioni per la rimozione della passerella dall’alveo del collettore per evitare che, le parti della struttura a seguito del crollo possano ostruire il corso d’acqua o che si possono staccare porzioni della struttura rovinata e creare pericoli per la pubblica incolumità. In data 19 febbraio, la Giunta ha deliberato l’incarico per la presentazione dell’ ATP (Accertamento Tecnico Preventivo) e ha attivato la richiesta di rimozione della passerella con urgenza.

Il Tribunale ha nominato con celerità il CTU con il compito di determinare le cause, le responsabilità ha accolto l’urgenza e le motivazioni del comune nominando prontamente il CTU.

A seguito di questo il CTU ha disposto, accogliendo la richiesta del comune di provvedere alla rimozione della passerella secondo le disposizioni da Lui indicate. Già dalla giornata di lunedì il Comune ha avviato tutte le procedure necessarie per la rimozione, che avverrà giaà a partire dalla giornata di venerdì, salvo imprevisti e per questo motivo sarà necessario modificare la viabilità in un tratto particolarmente sollecito dal traffico veicolare. Di seguito le disposizioni per consentire la rimozione della passerella con le modifiche alla viabilità:

A partire dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di venerdì 19/3/2021 è prevista l'istituzione del divieto di sosta con rimozione e del divieto di transito in via Vecchia San Donato tratto compreso fra la via Francesca e il civico 1. La viabilità alternativa è via Francesca – via Placido Rizzotto e via San Donato.

Nel pomeriggio del 19/3/2021 dalle 14 alle 18 e nei giorni sabato 20 e domenica 21 marzo dalle ore 8 alle 18 è prevista l'istituzione del divieto di sosta con rimozione e del divieto di transito in via Francesca tratto compreso fra la via Placido Rizzotto e la SP 25 via Usciana.

La viabilità alternativa per raggiungere Castelfranco: via Francesca – via Usciana e via Lungomonte oppure via Francesca – via Usciana – SP 25 – via Valdinievole (o in alternativa via Usciana via Pregiuntino – via Bindone via Cerretti – via Valdinievole).

Per raggiungere Montecalvoli – Pontedera per i veicoli fino a 35 q occorre percorrere la via Francesca - via San Donato – via Firenzuola - via Fosso e viceversa.

Per i mezzi oltre i 35 q dovrà essere percorsa la via Francesca – via Francesca Bis SP 66 e SGC FI PI LI e viceversa.

Sul territorio saranno posizionati dei segnali di preavviso della chiusura della strada.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte