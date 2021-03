Patente e assicurazione contraffatte, due denunce a Firenze

Continuano i controlli sulla sicurezza stradale da parte della Polizia Municipale. Gli agenti del Reparto Fortezza negli ultimi dieci giorni hanno effettuati una serie di verifiche nel Quartiere 1 in particolare sulla regolarità della copertura assicurativa e delle patenti.

In particolare in via delle Cascine è stato fermato un cittadino straniero alla guida di un veicolo intestato a un’italiana con patente rilasciata dall’autorità del suo paese. Il documento, all’apparenza originale, è risultato però contraffatto. Per questo l’uomo è stato denunciato per falso e sanzionato per guida senza patente (5.110 euro e fermo del veicolo per tre mesi).

É stato sempre denunciato per falso ma del contrassegno dell’assicurazione un altro cittadino straniero fermato in via Toselli. Al momento del controllo l’uomo ha mostrato una patente italiana valida e un contrassegno assicurativo che ha insospettito gli agenti per un errore di ortografia. La pattuglia ha quindi chiesto informazioni all'agenzia di assicurazione: dall’accertamento è emerso che non era stata rilasciata una polizza assicurativa per quel veicolo. L’uomo, che ha riferito agli agenti di aver stipulato il contratto su internet, è stato denunciato per falso, il contrassegno sequestrato e il veicolo sottoposto a confisca. Sono in corso i controlli per l'identificazione dei responsabili della contraffazione.

Ancora un conducente è stato multato perché fermato alla guida di un veicolo con patente straniera non convertita nonostante sia residenti in Italia da oltre un anno rispettivamente in lungarno Vespucci (158 euro e ritiro della patente). Stessa sanzione anche per un cittadino italiano residente in Italia da oltre un anno ma con patente rilasciata nel Regno Unito: non essendo più il paese nell’Unione Europea E un altro, italiano residente nel Regno Unito, è stato multato perché visto che il paese non è più nell’Unione Europea la patente deve essere convertita.

In via Tartini gli agenti hanno fermato un motociclista per un controllo dal quale è emerso che al veicolo era stato rimosso il dispositivo di limitazione dei rumore proveniente dall’apparato di scarico. Per lui una sanzione da 430 euro con ritiro della carta di circolazione: disposta anche la revisione straordinaria del mezzo.

Tre i veicoli sanzionati per mancanza di assicurazione (866 euro e 5 punti patente) e undici i “furbetti” che per evitare la porta telematica di via dei Bardi transitano controsenso.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa