Per aiutarci ad aiutare, la campagna Misericordie del 5x1000

In un momento di pandemia, come quello che stiamo vivendo, alcuni gesti divengono ancora più importanti. Proprio per questo motivo la Confederazione nazionale ha lanciato la campagna “Per la nostra comunità. Per aiutarci ad aiutare” dedicata alla donazione del cinque per mille. Si tratta di un’iniziativa di sostegno a tutte le Misericordie italiane per invitare tutti i cittadini a donare il proprio cinque per mille alla Confraternita più vicina.

Da sempre le Misericordie sono sul territorio a sostegno delle necessità delle comunità, questa presenza è diventata ancora più importante in oltre un anno di emergenza covid. Le Sorelle e i Fratelli sono stati al fianco di tutta la popolazione, sostenendola sotto ogni aspetto affiancando a vecchi servizi quelli nuovi legati, in particolar modo, all’assistenza delle fasce più deboli. Adesso sono i cittadini che possono dare un aiuto, donando, al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi, il proprio cinque per mille alla Misericordia più vicina alla propria residenza.

Per avere maggiori informazioni per individuare la Misericordia più vicina ed i dati necessari per donare il cinque per mille basterà consultare il sito www.misericordie.it.

Fonte: Ufficio Comunicazione Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia