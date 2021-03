Pitone reale sui colli di Firenze, il ritrovamento in strada

Un esemplare di pitone reale è stato rinvenuto a Fiesole, nelle Cave di Maiano. Ieri sera l'avvistamento da parte di una passante. Il rettile è stato catturato dai vigili del fuoco e trasferito in una clinica specializzata in animali esotici.

"Era in ipotermia, non si muoveva - racconta la biologa Sandra Mazzoli, che ha trovato l'animale - "forse qualche privato non poteva più mantenerlo e lo ha abbandonato. Ma a parte la pericolosità di immettere nel nostro ecosistema specie di questo tipo, è immorale maltrattare questi animali e abbandonarli".

È di oggi, sempre in zona di Fiesole, il ritrovamento di un cinghiale vicino a una scuola materna.