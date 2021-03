Pubblica Assistenza Pisa, due defibrillatori in memoria di Ambra Puntoni

Mercoledì 17, a metà mattina, nella sede di via Bargagna, breve ma sentita, intensa cerimonia.

Il Presidente ed il Direttore della Associazione hanno incontrato la famiglia Puntoni di Vecchiano; presenti alcuni Volontari ed i genitori: Agata e Adriano Puntoni, che hanno fatto una donazione in memoria della giovane figlia Ambra - prematuramente deceduta lo scorso anno, a causa di una grave malattia.

Con questa specifica donazione, d'intesa con la Famiglia, la Associazione ha acquistato due DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) che dopo la cerimonia di consegna, sono già stati messi in servizio.

Uno installato su ambulanza per i servizi di emergenza.

L'altro installato in prossimità della nostra sede di Migliarino in via Fucini - a tutela di quella comunità.

Un gesto generoso e solidale che supporta l'Associazione di volontariato e che si è già trasformato in nuove attrezzature utilissime per qualificare e rinnovare le dotazione di mezzi e sedi della Pubblica Assistenza S.R. Pisa.

Rinnovando ai genitori le nostre condoglianze e la nostra fraterna vicinanza per la perdita della giovane Ambra, accogliamo questo vostro gesto di memoria e solidarietà - ha detto il presidente Betti - che è particolarmente utile e gradito.

E' un ricordo concreto che si trasformerà nelle mani dei nostri Volontari in un supporto moderno ed utilissimo nelle attività di soccorso in emergenza ma anche in un presidio di salute, a disposizione dei residenti.

Strumenti che, ne sono certo conclude Betti, potranno aiutare tante persone e salvare altre vite.

Per ricordare questa occasione, la Pubblica Assistenza S.R. Pisa ha donato ad Agata e Adriano Puntoni una targa a ricordo di questa occasione; targa che il Presidente Betti ed il Direttore Lo Cicero hanno consegnato ai genitori di Ambra.

Fonte: Ufficio Stampa