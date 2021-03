Spaccio tra Pistoia e Prato, arrestate tre persone in Veneto

Tre persone sono state arrestate per spaccio in provincia di Rovigo. Si tratta di un 29enne, un 42enne e un 41enne, tutti di origini cinesi: sono legati agli arresti tra Pistoia e Prato avvenuti a inizio autunno 2020. I carabinieri hanno sequestrato 51.5 chili di marijuana oltre a 183 chili di prodotto ancora da 'finire', per un valore di 934mila euro.

I tre sono stati arrestati a Lendinara, in Veneto. Sono stati sorpresi in un'abitazione poco fuori dalla cittadina, proprio mentre stavano gestendo la produzione di cannabis. Erano presenti 1828 piante, 106 lampade e lo stupefacente succitato.

Il sito era attivo da due anni e mezzo e si ritiene abbia prodotto 50 chili di infiorescenze ogni due mesi per un totale, a ieri, di 750 chili per un valore di mercato pari a 4000 euro al chilo, per un giro d'affari di 3 milioni.