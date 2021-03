Stalking e minacce, nuovo caso in Valdera

Un altro caso di stalking e minacce si è verificato in Toscana, stavolta in Valdera. Vittima una donna, che è stata vessata dall'ex partner 40enne. L'uomo non ha accettato la fine della relazione e ha tormentato la ex con messaggi, telefonate e appostamenti. In due casi addirittura l'uomo ha tranciato di netto con un coltello le gomme dell'auto della donna. Quest'ultima è stata costretta a cambiare casa e le proprie abitudini di vita. In seguito ha presentato in Questura richiesta di ammonimento per il 40enne, successivamente accettata.