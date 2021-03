Tramvia, via ai lavori della conduttura di Publiacqua

Questa mattina sono iniziati i lavori di scavo per la realizzazione della cameretta dell’acquedotto in viale Matteotti (macrofase 7). É quanto è emerso oggi durante la periodica riunione del coordinamento dei lavori della tramvia e che in questa fase si sta dedicando all’intervento di realizzazione della nuova grande conduttura dell’acquedotto da parere di Publiacqua.

Per quanto riguarda l’altro cantiere relativo alla macrofase 1, in viale Lavagnini è stato effettuato lo scavo richiesto per consentire le indagini archeologiche sui reperti rinvenuti durante i lavori dell’acquedotto. Si presume che queste verifiche si concludano entro pochi giorni in modo da poter riprendere le lavorazioni della posa della tubazione a pieno regime già la prossima settimana. In corso i lavori sulla camerette in viale Strozzi per la realizzazione delle solette.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa