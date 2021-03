A Calci bando per concessione di contributi ad associazioni e persone fisiche

Iniziative di carattere sociale, culturale, ambientale, sportivo, artistico e ricreativo. Il Comune di Calci anche quest’anno ha stanziato propri fondi per sostenere associazioni e persone fisiche e, più in generale, per farsi trovare pronti in vista di una cauta ripartenza.

Sulla falsa riga della scorsa estate che, compatibilmente alle norme vigenti ma favorita da un netto calo della curva epidemiologica dei contagi da Covid-19, l’ente di Piazza Garibaldi ha voluto replicare lo straordinario successo realizzato in sinergia dalle associazioni, da sempre anima e motore della Valgraziosa.

Ed ecco che, con la speranza di offrire ai cittadini un’estate quanto meno più serena e ovviamente nel rispetto delle normative vigenti, il Comune ha aperto un bando per associazioni e persone fisiche al quale potranno partecipare fino al 31 marzo 2021.

Una scelta in linea con il programma di mandato della giunta guidata da Massimiliano Ghimenti che, da sempre, sostiene e ha tra le priorità la salvaguardia e il sostegno economico del tessuto associativo locale. I risultati raggiunti la scorsa estate del resto confermano la bontà della scelta dell’Amministrazione Comunale che, attraverso questo bando, ogni anno intende incentivare attività, occasioni non solo culturali ed eventi per tenere vivo il paese e i suoi cittadini.

Campi solari per tutti i gusti, passeggiate, momenti benessere e yoga ma anche “metti un’estate a Calci”, degustazioni in vigna, escursioni a cavallo e incontri pubblici: sono stati moltissimi gli eventi e le occasioni di svago realizzati la scorsa estate dalle associazioni calcesane che, seppur in un periodo di cauta e tiepida ripartenza, hanno saputo offrire un calendario ricchissimo che, per un paese di piccole dimensioni, è riuscito a intrattenere ogni giorno e sera abitanti e visitatori.

“Ogni anno nel mese di marzo apriamo un bando per assegnare contributi alle persone fisiche e giuridiche che intendono darsi da fare per il paese – interviene l’assessore al sociale Valentina Ricotta -; durante la pandemia le associazioni, pur dovendo fronteggiare tante difficoltà, hanno continuato a svolgere un ruolo essenziale di collaborazione e unione creando piccoli eventi estivi e incentivando le occasioni di socialità”.

“Non avevamo certo bisogno di questa ennesima riprova per capire il ruolo fondamentale dell’associazionismo locale – conclude il sindaco Massimiliano Ghimenti -. Impegnarsi per il paese, aiutare, collaborare, creare offerte di altissimo

livello per la nostra comunità non sono aspetti banali e scontati, specie in un anno devastante quale quello appena passato. Ecco che il Comune anche quest’anno vuole fare la sua parte ribadendo il proprio impegno, non solo finanziario, per tendere una mano alle associazioni del territorio che, compatibilmente alle indicazioni sanitarie e alle norme anti contagio, siamo certi coglieranno questa opportunità per rilanciare una quanto mai bisognosa e augurata ripartenza”.

