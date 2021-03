A Palazzo Vecchio iniziativa in memoria di David Solazzo

Ricordare David Solazzo, il giovane cooperante fiorentino morto a Capo Verde il 1 maggio 2019 per motivi ancora da chiarire e il suo lavoro in tema di diversità bio-culturale. È l’obiettivo di “Conoscere il mondo per cambiarlo: la lezione di David Solazzo”, l’iniziativa che si svolgerà mercoledì 24 marzo esclusivamente in diretta streaming da Palazzo Vecchio, sul canale Youtube del Comune, a partire dalle 10. Sarà anche l’occasione per parlare della lotta che la famiglia Solazzo sta combattendo per avere giustizia per David, per conferire i premi a lui dedicati e per promuoverne le edizioni future tramite il lancio di una campagna di raccolta fondi ( al link gofundme.com/f/iniziative-in-memoria-di-david-solazzo ). L’iniziativa è organizzata dal Comune di Firenze in collaborazione con Cospe e Università degli studi di Firenze.

Apriranno i lavori la vicesindaca Alessia Bettini e Alessandra Solazzo, sorella di David, a seguire i saluti della consigliera regionale Cristina Giachi, un videomessaggio della deputata Laura Boldrini e l’intervento di Giorgio Menchini, presidente Cospe. La prima sessione dell’evento è dedicata ai progetti di David sul fronte della biodiversità: interverranno Txaran Basterrecea e Nicholas Sharpe della FAO sui progetti di David in Angola, l’agronomo Miguel Montrond racconterà del progetto sul giardino della biodiversità del Parco di Monte Velha a Capo Verde e infine sarà la volta dell’assessora all’Ambiente Cecilia Del Re, con un focus dedicato al lavoro sul primo piano comunale del Verde.

Successivamente sarà la volta dei premi dedicati a David Solazzo. Il presidente del Consiglio Comunale di Firenze Luca Milani conferirà le pergamene a Tomas R. Etcheverry Gonzales, vincitore del Premio “David Solazzo” per la migliore Tesi di Laurea dell’Ateneo Fiorentino in tema di diversità bio-culturale dal titolo “Il sistema agroforestale Kuxumr Rum del popolo Ch’Orti, Guatemala”, a Valentina Valente, vincitrice della Borsa di Studio “David Solazzo” della Scuola di cooperazione COSPE per tirocinio sul tema della diversità bio-culturale dal titolo “Donne e comunità indigene della Bolivia contro i cambiamenti climatici”. Le riflessioni finali saranno a cura del Prof. Piero Bruschi, presidente del corso di laurea in Scienze Agrarie dell'Università di Firenze, concluderà l'evento la famiglia Solazzo raccontando le iniziative future in memoria di David.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa