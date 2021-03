Alzheimer e pandemia, intervista a Grazia Pasqualetti su Clivo - canale 680

Un sostegno a chi è malato, ma soprattutto alle famiglie. È questo l’intento e l’obiettivo di Aima, l’Associazione italiana malattia di Alzheimer. A parlare delle tante attività che l’associazione empolese svolge, oramai da diciannove anni, è la presidente, Grazia Pasqualetti, ospite della puntata di questa sera de La Stanza di Vetro, in onda su Clivo tv (canale 680 dt) alle 21,40.

Grazia Pasqualetti racconterà come contattare l’Aima, quali sono i sostegni che offre, dove si trova fisicamente l’associazione e quali passi in avanti sono stati compiuti, dalla ricerca in questi anni.

Aima ha diversi sportelli di ascolto dislocati sul territorio dell’Empolese, ma anche nella Valdelsa e nel Valdarno Inferiore. Sono i luoghi dove i familiari incontrano il personale specializzato e insieme riescono ad affrontare i problemi e a cercare le soluzioni più adeguate. Un esempio? Aima è partner del servizio Pronto badante e può offrire risposte a chi ha queste esigenze.

Da due anni a questa parte Aima ha aperto anche un nuovo servizio, si chiama Bottega della salute: è un progetto realizzato dalla Regione Toscana e che viene svolto da giovani volontari che sono reclutati attraverso il servizio civile.

La Bottega della salute oltre a svolgere tutte le funzioni della associazione è un punto di riferimenti per quanti hanno difficoltà ad accedere ad alcuni servizi sanitari on line legati alla tessera sanitaria elettronica.

La pandemia di quest’ultimo anno ha ridotto l’attività di Aima Empolese, ma l’associazione – che, lo ricordiamo, è nata grazie alla volontà di alcuni parenti di malati di Alzheimer_ organizza al motto di “Non dimenticare chi dimentica” diversi eventi che servono a socializzare e a sviluppare il confronto tra le tante persone che, anche nella nostra zona, sono venute a contatto diretto con questo aspetto della salute.