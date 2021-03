Asfaltature Empoli, è la volta di via Verdi

Proseguono come da cronoprogramma i lavori di rifacimento del manto stradale nelle vie del centro cittadino. Da mercoledì 24 a venerdì 26 marzo le lavorazioni di asfaltatura si sposteranno in Via Verdi i cui tratti interessati dagli interventi non saranno oggetto di interdizione del traffico. La circolazione resta aperta. Verrà posto su entrambi i lati il divieto di sosta: da Via Arnolfo di Cambio a Via Mario Fabiani prestare attenzione alla segnaletica che verrà posta 48 ore prima.

Nei prossimi giorni, domani, venerdì 19, lunedì 22 e martedì 23 marzo, la ditta sarà impegnata su altre tipologie di lavorazione, come il completamento della sistemazione stradale di Via Sottopoggio per San Donato, posizionamento di panchine ad Avane, risagomatura del percorso pedonale/ciclabile all’interno del Parco di Serravalle e del parco di Ponzano.

Ecco perché le asfaltature riprenderanno speditamente mercoledì 24 marzo.

QUELLO CHE E’ STATO FATTO – Il via lunedì 8 marzo su Via Bonistalli, lato destro, da Via F.lli Rosselli a piazza Gramsci; nei giorni e settimane successivi Via Salvagnoli, da piazza Gramsci a Via T. da Battifolle; quindi Via Tinto Da Battifolle fino a piazza della Vittoria, lavori che si sono conclusi in anticipo, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 marzo.

PROSSIME LAVORAZIONI - Lunedì 29 marzo partiranno le asfaltature su Via Cavour, tratto di fronte alla pinetina, con divieto di sosta e restringimento della carreggiata ma comunque traffico aperto.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa