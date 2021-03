Biblioteca San Giorgio, ritiro e prestito a domicilio

È stato attivato dalla biblioteca San Giorgio il servizio di ritiro a domicilio dei materiali prestati. Si tratta di un’opportunità avviata grazie alla disponibilità dei volontari del progetto Socialmente del Comune di Pistoia (Auser Pistoia, Anteas Pistoia, Misericordia Pistoia e A.P.D. Pistoia), che da novembre si stanno occupando di far arrivare libri, riviste, cd e dvd direttamente a casa.

Per richiedere il ritiro è sufficiente telefonare al numero 0573 371600 e fissare l’appuntamento.

Per utilizzare il servizio di Prestito a domicilio è necessario innanzitutto prenotare i libri e i documenti di cui si ha bisogno. Lo si può fare attraverso il sistema MyDiscovery oppure rivolgendosi al servizio di assistenza telefonica attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19 al numero 0573 371600. Una volta effettuata la prenotazione, bisogna aspettare l'arrivo della comunicazione di "Pronto al prestito", che segnala l'effettiva disponibilità del materiale prenotato. A quel punto, è possibile decidere se venire in biblioteca per ritirare i documenti oppure telefonare allo stesso numero chiedendo che la consegna del materiale venga effettuata al proprio domicilio da uno dei volontari delle associazioni coinvolte. La consegna verrà fatta seguendo tutti i protocolli di sicurezza, senza contatto tra i cittadini e i volontari, che lasceranno le buste con i libri fuori dalla porta di chi li richiede.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa