Oggi ringrazio la mia collega e amica Serena Franceschin per questi biscotti golosi e morbidissimi. La scorsa settimana Sere ha portato in radio tre tipi di biscotti, tutti molto buoni.

Oggi ho deciso di iniziare con la ricetta dei biscotti morbidi alle mele e nel tempo darò anche la ricetta degli altri.

La foto che vedete l'ho scattata io in radio!

Biscotti morbidi alle mele

Ingredienti:

2 Uova intere (a temperatura ambiente)

100 g Zucchero (anche di canna)

80 ml Olio di semi di girasole

350 g Farina 00

1 bustina Lievito in polvere per dolci

Mezza fiala di aroma limone

2 Mele Golden

q.b. Zucchero a velo

Preparazione:

In una ciotola sbattete le uova intere con una forchetta, aggiungete lo zucchero, l’olio e l’aroma di limone. Amalgamate per bene. Aggiungete la farina setacciata con il lievito ed amalgamate ancora con la forchetta. Il composto avrà una consistenza poco morbida. Tagliate le mele a tocchetti ed aggiungerle all’impasto mescolando bene con la forchetta. Foderate una o più teglie con carta forno. Prelevate l’impasto a cucchiaiate e disponetelo sulla teglia, senza preoccuparvi di dare ai biscotti una forma regolare. Cuocete i biscotti in forno statico preriscaldato, a 180° per 20 minuti. Oppure in forno ventilato preriscaldato, a 170° per 20 minuti. Al termine della cottura, fate raffreddare i biscotti e spolverizzateli con zucchero a velo.

Serena Radio

