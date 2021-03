'Capolavori in ballo' per la Pinacoteca Nazionale di Siena

Un inno alla bellezza e alla cultura, un lavoro multimediale, una performance nella quale la danza si unisce all’arte del passato per compiere un viaggio virtuale alla scoperta di particolari e dettagli dei numerosi capolavori che compongono le collezioni della Pinacoteca Nazionale di Siena.

Tutto questo è “CAPOLAVORI IN BALLO” il nuovo lavoro di MOTUS, prodotto grazie alla collaborazione con la Pinacoteca Nazionale di Siena, Direzione regionale musei della Toscana, con il sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e Regione Toscana nell’ambito del progetto “Così remoti, così vicini - Nuove idee per un teatro a distanza”.

Si tratta di un lavoro complesso nel quale le coreografie di Martina Agricoli e Simona Cieri, interpretate da Ilaria Fratantuono e Mattia Solano, lasciano segni decisi sul video girato (nel rispetto delle norme anti Covid-19) nei palazzi Brigidi e Buonsignori, da Raffaele Domenichini e Gino Massari con direzione della fotografia di Riccardo Domenichini (MoviementHD) e regia di Rosanna e Simona Cieri. Utilizzando simboli e metafore, i movimenti dei danzatori si snodano lungo le sale della Pinacoteca, sulle musiche di Vivaldi, Beethoven, Chopin e Bach, creando associazioni tra opere e gesti, per attraversare uno dei capitoli più importanti della storia dell’arte italiana.

“Il pubblico non deve aspettarsi una visita guidata al museo e neppure un balletto negli spazi museali – dice Simona Cieri - perché quello che abbiamo voluto realizzare è un’opera video originale in grado di integrare la danza con i capolavori, creando un unicum. Per questo abbiamo voluto collegare colori dominanti come l’oro di Duccio e il blu di Simone Martini, e accostare le trasparenze di Beccafumi alle forme di Sodoma, con una presenza costante di cibo e frutta. Volevamo ricordare agli spettatori che assisteranno alla performance online che quest’arte, questo nutrimento per la mente, sottrattoci per quasi un anno da una pandemia devastante, è altrettanto indispensabile del cibo quotidiano”.

Il progetto artistico, sviluppato da MOTUS, si incontra pertanto con la volontà della Pinacoteca Nazionale di Siena di mantenere un contatto con il proprio pubblico in questo periodo di pandemia, valorizzando la propria straordinaria collezione, anche in attesa di poter accogliere di nuovo i visitatori in presenza nel museo. Il confronto tra forme espressive ed epoche diverse risponde ad una prospettiva culturale di inclusione dei diversi pubblici e di relazione con le realtà culturali del territorio.

“CAPOLAVORI IN BALLO” sarà trasmesso su Alfieri Tv, il canale YouTube del teatro comunale “Vittorio Alfieri”, sulla pagina Facebook Teatro Vittorio Alfieri. venerdì 26 marzo, alle ore 21.15, all’interno del cartellone di teatro online “Torniamo a teatro…sul web!” promosso da Comune di Castelnuovo Berardenga, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Associazione teatrale Lo Stanzone delle Apparizioni.