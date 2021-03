Cardiologi h24, Per Volterra: "Ripristinare entro Pasqua o presenteremo mozione di sfiducia"

Dopo quasi un mese dalla decisione di togliere la guardia attiva cardiologica H24 e i letti Utic monitorati, nonostante le sollecitazioni che arrivano di cittadini, ancora niente si muove da parte di ASL.

Per questo abbiamo contattato direttamente la Direttrice Casani, chiedendole il ripristino immediato dei Cardiologi h24 all'Ospedale di Volterra.

Consideriamo l'atto compiuto dalla direttrice Asl grave e arbitrario, intento al risparmio ma incurante delle distanze e della necessità di un egual trattamento sanitario delle zone periferiche rispetto a quelle centrali.

Pertanto le chiediamo di ripristinare la guardia attiva Cardiologica entro la Pasqua, mediante un ordine di servizio.

Non c'è spazio per le interpretazioni: si può sbagliare, ma in buona fede. Una volta accortisi dell'errore serve riparare con atti e non a parole.

Il territorio dell'Alta Val di Cecina in più occasioni è stato sacrificato in nome delle necessità di altri: adesso è giunto il momento di dire basta.

Ognuno deve assumersi le responsabilità per gli atti che compie e la direttrice deve rendersi conto che i cittadini non sono disposti a tacere quando viene messo in discussione il loro diritto immediato alla salute. Pertanto, in caso di silenzio e della mancata riattivazione della guardia cardiologica h24 per Pasqua all'Ospedale S. Maria Maddalena, i sottoscritti, nella qualità di Capogruppo delle Liste Civiche Per Volterra e Uniti per Volterra, presenteremo una mozione di sfiducia nei confronti del Direttore Generale Asl al prossimo Consiglio Comunale. Invitando i Consigli Comunali dell'Alta Val di Cecina a fare la stessa cosa.

Fonte: Roberta Benini-Lista civica Per Volterra, Paolo Moschi-Uniti Per Volterra