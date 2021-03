Ciclismo a Firenze, gara in memoria di Alfredo Martini

Torna il grande ciclismo a Firenze. L’appuntamento è per domenica 21 marzo con l’inedita “Per Sempre Alfredo” nell’anno del centenario della nascita dello storico commissario tecnico della nazionale italiana. La gara è stata presentata oggi in Palazzo Vecchio dal G.S. Emilia di Adriano Amici e dal Comitato di Sesto Fiorentino “Per Sempre Alfredo” della quale fa parte anche il nipote di Martini, Matteo Miano.

Erano presenti il sindaco Dario Nardella, il presidente della Regione Eugenio Giani, l'assessore allo sport Cosimo Guccione, Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino, con il vice Damiano Sforzi, Nicola Armentano, consigliere delegato allo sport oltre a Matteo ed Edoardo Miano della famiglia Martini e Marco Mordini e Dimitri Bessi del Comitato per Sempre Alfredo.

“Una corsa che, prima di tutto, è un grazie ad Alfredo Martini per tutto quello che ha fatto per lo sport italiano, per il ciclismo azzurro e per i giovani. È stato un grande maestro, un po' il nonno delle ragazzine e dei ragazzini del nostro Paese: aveva una capacità di dialogo con le nuove generazioni impressionante. Mi ritengo fortunato perché ho potuto conoscere Martini per l'organizzazione dei mondiali di ciclismo: è stata una delle più belle cose che mi sono accadute in quel frangente. Siano contenti di potergli dedicare questa corsa che speriamo sia una corsa di speranza. Abbiamo bisogno di non perdere mai la speranza e la fiducia ed eventi come questi ci possono aiutare. Ed è per questo che ringrazio tutte le istituzioni coinvolte oltre al Comune di Firenze: i Comuni di Sesto, di Fiesole, di Calenzano, la Città metropolitana. In queste settimane siamo impegnati per la candidatura al Tour de France e sarebbe davvero bello, proprio nel nome di Alfredo Martini, si potesse raggiungere questo obiettivo. Un obiettivo che coronerebbe un periodo straordinario cominciato con i mondiali del 2013. Intanto, con questa corsa molto importante, godiamoci questa domenica che si annuncia di sole e, sono sicuro, anche di speranza”.

“Questa corsa – ha sottolineato l'assessore allo sport Cosimo Guccione - riporta a Firenze, nel nome di Alfredo Martini, il grande ciclismo internazionale. Una bella occasione per lo sport, in un momento difficile, per ricordare una persona splendida. Ringrazio tutti quei soggetti, tra istituzioni e sponsor, che hanno contribuito alla riuscita di questo evento. L'obiettivo è quello di poter ripetere questa corsa anche nei prossimi anni”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa