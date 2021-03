Diritto di voto ai 16enni, sì o no? Il sondaggio di gonews.it

Estendere il diritto di voto ai 16enni. Una proposta che da tempo ormai naviga nel mare della politica italiana e che, negli ultimi giorni, è tornata a galla tramite la voce di Enrico Letta, neo segretario del Partito Democratico (Qui la notizia).

La proposta ha suscitato l'interesse di molti, provocando reazioni positive e dunque favorevoli all'abbassamento dell'età per votare o reazioni negative, contrarie a far andare i 16enni in cabina elettorale. Oggi, nel sondaggio di gonews.it, abbiamo portato la questione che anima l'opinione pubblica nelle ultime ore, in centro a Empoli.

Non è un tema nuovo, era già stato proposto dall'ex segretario Pd Nicola Zingaretti (qui il vecchio articolo).

In Italia, come ci spiega l'articolo 48 della Costituzione, "Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età". Di conseguenza, sappiamo dagli articoli successivi che sia la Camera dei deputati che il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale diretto e che per esprimere il proprio voto bisogna avere 18 anni per la prima, 25 per il secondo. Una legge costituzionale per eleggere senatori e senatrici anche a 18 anni, si è fermata l'ottobre scorso in parlamento.

I pareri sulla proposta sono frastagliati in tante opinioni che, in linea generale, si spaccano in due come abbiamo potuto constatare questa mattina dalle risposte degli intervistati a Empoli. C'è chi si trova d'accordo, anche sulla base di un discorso demografico. Non è infatti un segreto che l'Italia sia un paese "anziano", vicino al Giappone nel mondo, con un'età media di circa 45 anni. Su questo dato, alcuni ritengono l'abbassamento dell'età del diritto di voto una buona occasione per far parlare i più giovani in Italia. Dall'altro lato c'è chi darebbe questa possibilità, alla condizione che le scuole affrontino maggiormente i temi come l'educazione civica, la politica inizi a parlare una lingua "adatta ai giovani", rivolta ai ragazzi, e di conseguenza cresca l'informazione e l'interesse personale ai molti temi attuali. Da quanto si apprende, chi esclude totalmente l'opportunità reputa, molto spesso, che ci sia ancora troppa immaturità, disinteresse o che il voto se esteso, possa raggiungere idee politiche fin'ora poco affermate. Una risposta di questa mattina, infine, ha ribaltato le carte in tavola e forse aperto un ulteriore dibattito nel dibattito: "E se chiedessimo ai 16enni se se la sentono di avere questo diritto? loro cosa risponderebbero?"

Margherita Cecchin