Diecimila vittorie in carriera per il driver fiorentino Enrico Bellei

Enrico Bellei è un driver fiorentino e mercoledì 17 marzo ha ottenuto la vittoria numero diecimila in carriera. Il conduttore fiorentino classe 1963 ha vinto con Isabella Ferm la sesta corsa della giornata all’ippodromo delle Capannelle. Una vittoria ottenuta solo al fotofinish ma che per Bellei è un risultato straordinario, che lo porta nell'olimpo dell'ippica. Nome importantissimo nel trotto, il fiorentino ha coronato una carriera di vittorie e sacrifici, con una bacheca tra le più ricche al mondo.

In Consiglio regionale c'è chi ha intenzione di omaggiare proprio Bellei con un riconoscimento. L'idea arriva da un altro sportivo, ora politico, Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega.

“Penso che sia doveroso omaggiare da parte della Regione il mitico driver fiorentino Enrico Bellei che, all’ippodromo di Roma, ha centrato la vittoria numero diecimila della sua prestigiosa e lunga carriera sportiva. Un traguardo di assoluto valore-prosegue il Consigliere-considerato che è il primo italiano a raggiungere questa significativa mole di successi" ha affermato proprio Galli.

Ancora il consigliere leghista: “Bellei ha vinto più volte il “Frustino d’Oro” che premia il driver maggiormente vittorioso nel corso dell’anno, senza tralasciare le strepitose affermazioni in ben 300 Gran Premi. Insomma- un vero e proprio vanto per la città di Firenze e per l’intera Toscana. Conto, dunque, assieme al collega Marco Casucci, Vice-Presidente del Consiglio di poter incontrare a breve il nostro apprezzato corregionale per consegnargli un più che meritato attestato di stima da parte del Consiglio regionale.”