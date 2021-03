Festa del Capodanno Toscano con 'videopoesia': come partecipare

La festa del Capodanno Toscano incontra la giornata internazionale della poesia. E' la proposta dell'Associazione Fiera del Libro Toscano che dedica l'intera giornata di domenica 21 marzo alla valorizzazione di versi e controversi e a cui tutti possono partecipare. In tempo di difficoltà ad incontri in presenza, chiunque potrà leggere la propria poesia del cuore o il proprio componimento, realizzarne il video e inviarlo per la pubblicazione sulla pagina facebook dell'associazione. "Per l'Annunziata la rondine è ritornata" recita un noto proverbio popolare che associa un evento religioso, come la celebrazione dell'Annunciazione (25 marzo), ad uno profano, come equinozio di primavera (21 marzo). La festa dell'Annunciazione coincide con l'arrivo della nuova stagione ed essa portava e porta con sé il risveglio della natura e della vita; un nuovo anno, una nuova stagione. La Giornata Mondiale della Poesia istituita nel 1999 segna anche il primo giorno di primavera e riconosce all’espressione poetica un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo e della comprensione interculturale, della diversità linguistica, della comunicazione e della pace". Per questo abbiamo pensato di coniugare tutti questi aspetti in una serie di iniziative aperte a tutti nella giornata di domenica 21 marzo - spiega Fabrizio Mandorlini presidente dell'Associazione Fiera del Libro Toscano.

L'iniziativa si inserisce nel lungo cartellone degli eventi preparati dal Consiglio Regionale della Toscana per ricordare il Capodanno Toscano, ricorrenza riprestinata e rivalorizzata dal 2015 per ricordare che, fino al 1749, l'anno civile in Toscana iniziava il 25 marzo, giorno in cui la Chiesa cattolica aveva collocato la festa dell'Annunciazione o, più esattamente, dell’Incarnazione.

Nel 1582 infatti entrò in vigore il calendario gregoriano che fissava l'inizio dell'anno al 1º gennaio, ma Firenze ed altre città toscane come Lucca, Pisa, Prato e Siena, continuarono a considerare il 25 marzo come il loro Capodanno. Ciò avvenne fino a quando, nel novembre 1749, il Granduca Francesco III di Lorena emise un decreto che fissava anche per la Toscana il 1º gennaio, uniformandosi a quanto già in vigore nel resto d’Italia e d’Europa.

Per il presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo: “Conoscere e ricordare il nostro patrimonio culturale e storico è indispensabile per la crescita culturale, economica e sociale di ciascuno di noi. E ricordare chi siamo e da dove veniamo è un patrimonio che sarà sempre in grado di arricchirci come singoli cittadini e come comunità della Toscana”. In questo contesto - continua Fabrizio Mandorlini - l'Associazione Fiera del Libro Toscano ha realizzato il progetto Videopoesie partecipando al bando sul Capodanno toscano promosso dalla presidenza del Consiglio Regionale della Toscana coniugando così poesia, storia, religiosità e tradizione attraverso l'uso della tecnologia che ci permette così di superare le difficoltà dovute alla pandemia Covid-19. La giornata di domenica 21 marzo si concluderà poi alle 21,15 con un evento webinar in diretta dove si parlerà di poesia prendendo spunto dal libro "Come petali di rose", della poetessa Patrizia Bianconi illustrato dal pittore Sauro Mori. Nell'occasione saranno proposte letture di poesie sulla primavera e sull'Annunciazione recuperando i versi di autori classici e contemporanei".

Tutti possono inviare la loro videopoesia: ecco come fare

Inviaci la videolettura del tuo componimento preferito e partecipa domenica 21 marzo alla Giornata internazionale della poesia.

Leggi e registra con il cellulare la poesia che ti sta più a cuore e inviala a librotoscano@gmail.com

Sarà realizzato un video unitario che raccoglierà le poesie arrivate e sarà pubblicato domenica 21 marzo sui canali social.

Come realizzare e inviare la videopoesia - Possono essere recitate poesie edite e conosciute oppure autocomponimenti. - Il video deve essere effettuato tenendo il cellulare orizzontale (altrimenti non sarà possibile fare il montaggio) e in formato Mpg4. - Iniziare la registrazione del video dicendo il proprio nome e cognome quindi proclamare il titolo della poesia e la poesia stessa. - Insieme all'invio del video, che può essere fatto esclusivamente attraverso la mail librotoscano@gmail.com, è necessario allegare l'autorizzazione/liberatoria per poter pubblicare e postare il video. Testo fac-simile: "Il sottoscritto/a nome e cognome, autorizza a pubblicare il video inviato e a poterlo diffondere attraverso i mezzi di comunicazione a vostra disposizione" Data e Firma

- Si possono mandare anche più di una poesia e tutte saranno postate sulla pagina facebook Associazione Fiera Libro Toscano, ma solo una di esse potrà essere inserita nel video unitario dove vengono raccolte tutte le poesie. - La videopoesia deve essere inviata per far parte del video unitario entro sabato 20 marzo alle ore 13. - Lasciare un recapito mail e cellulare (qualora l'invio fosse effettuato attraverso we transfer, jumbo mail etc) per eventuali comunicazioni.