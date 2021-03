Giorno triste per Fucecchio, è scomparso Mirko Viti

Oggi, giovedì 18 marzo, è una giornata triste per Fucecchio e per il suo Palio. La comunità fucecchiese ha perso Mirko Viti, scomparso a soli 45 anni. Fucecchiese doc, Viti lavorava come operaio ed era una delle anime della Contrada Samo, spesso alla ribalta nelle ultime uscite.

Fucecchio è incredula per la scomparsa di Viti. Da poco era stato eletto come consigliere di contrada e era sempre presente a ogni iniziativa dei rossoazzurri. Era anche un grande appassionato di calcio e tifoso della Juventus.

In molti lo stanno ricordando con un pensiero sui social e stanno dedicando un pensiero alla sua famiglia, anch'essa molto coinvolta nelle vicende della contrada.