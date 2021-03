A un anno dalla nomina alla presidenza CrVolterra muore Giorgio Ghionzoli

Avrebbe compiuto 60 anni ad agosto Giorgio Ghionzoli, presidente della Cassa di Risparmio di Volterra, che si è spento negli scorsi giorni dopo una lunga malattia.

Il suo percorso nella Cassa di Risparmio iniziò nel 2003, nel collegio sindacale, per poi diventare membro del consiglio d’amministrazione; successivamente, diventò il braccio destro di Giovanni Manghetti, che per 16 anni ha guidato la CR Volterra, fino all’annuncio della sua presidenza nel giugno del 2020.

Lo abbiamo intervistato subito dopo il cambio al vertice, in uno dei momenti più difficili del paese: l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 si è velocemente trasformata in emergenza economica. Ghionzoli si è distinto immediatamente per la sua tenacia e perseveranza nel raggiungere gli obiettivi prefissati, grazie al lavoro di squadra e di condivisione, da sempre valori presenti nel suo operato.

Commercialista e revisore di conti con studio a Saline, Giorgio Ghionzoli era esperto in diritto fallimentare e crisi aziendali, ma anche in revisione contabile e controllo legale dei conti, rivolto sia a società commerciali sia agli enti pubblici e privati. Nonostante la malattia e l’incarico alla Cassa di Risparmio, ha continuato il suo operato alla Misericordia di Saline, avendo a cuore da sempre la comunità e il suo territorio, dove ha sempre svolto ruoli di volontariato.

Un uomo umile, gentile, attento al prossimo e disponibile: il paese, tutta la Valdicecina, i colleghi e tutti i volontari della Misericordia, si stringono al dolore dei familiari, della moglie Cristina e dei figli Gemma e Riccardo.