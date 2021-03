Giornata mondiale di azione per il clima a Greve in Chianti

Una macchina che si mette in moto per diffondere le parole e i temi cari all’ambiente, un percorso nelle scuole con gli apicoltori del territorio e gli esperti Plastic Free che illustrano i rischi legati alla diffusione della plastica. La Giornata mondiale di azione per il clima, in programma il 19 marzo, pianta la sua bandiera multicolore a Greve in Chianti. Un futuro sostenibile sempre più vicino in cui la parola chiave, ‘cambiamento’, è affidata all’azione e alla partecipazione diretta dei giovani, protagonisti nella tutela e nella salvaguardia del patrimonio ambientale. E’ questo il leitmotiv che ha spinto le ragazze e i ragazzi del Fridays For Future di Greve in Chianti a lanciare il proprio appello in occasione del primo sciopero per il clima, organizzato in tutto il mondo dal movimento dei giovani, ispirato da Greta Thunberg.

Comune e Istituto comprensivo Giovanni da Verrazzano accolgono l’invito dei volontari grevigiani e mettono in piedi una rete di idee e proposte finalizzate ad accendere i riflettori sulla necessità di agire concretamente per contrastare la crisi climatica, fissando obiettivi certi e vicini per la riduzione delle emissioni. “Insieme per cambiare” è il segno che la comunità grevigiana si dichiara pronta ad imprimere il prossimo venerdì, unendosi alla voce globale che si alza a difesa del clima. La giornata, in agenda il 19 marzo, si aprirà alle ore 8.30 con la consegna da parte dell’amministrazione comunale delle bandiere Fridays For Future alle scuole del territorio. Da piazza Matteotti prenderà il via il tour narrativo della macchina generaparole che porterà una storia in omaggio ai bambini delle scuole primarie del territorio e per le vie di Greve in Chianti, tra i negozi e le vetrine del centro storico. “Il messaggio che vogliamo lanciare è che tutti noi – dichiara il sindaco Paolo Sottani - ognuno nel proprio ambito di intervento, possiamo fare la differenza e contribuire a salvare l’ambiente. In collaborazione con la scuola, e grazie all’intervento dei nostri giovani volontari, i Friday for Future e il gruppo dei volontari civici Raccattiamo I Sudicio, abbiamo organizzato un’iniziativa ‘in movimento’ con l’obiettivo di condividere e di offrire ai nostri studenti un’occasione di riflessione e conoscenza delle tematiche green al fianco di alcuni esperti, in campo ambientale e agricolo”.

Un’iniziativa variegata, coordinata dall'insegnante Agata Maddoli, referente ambiente del Comprensivo, che si apre con le parole in viaggio, incaricate di diffondere i valori educativi che si legano agli obiettivi di cura e rispetto per l’ambiente, e prosegue con l’esperienza che i giovani Friday For Future e i volontari ambientali Ris porteranno nelle scuole incontrando alcune classi della scuola secondaria di primo grado Giovanni da Verrazzano. Il vicesindaco Lorenzo Lotti e le assessore Simona Forzoni e Maria Grazia Esposito, accompagnate da due apicoltori, coinvolgeranno gli studenti delle seconde classi in una lezione e un momento di approfondimento sull’attività che pone al centro il ruolo delle api nell’ecosistema. Il tema dei rifiuti che indica nella plastica monouso la principale responsabile del declino ambientale del pianeta sarà affrontato insieme ai volontari dell’Associazione Plastic Free per gli studenti delle terze classi. “Abbiamo coinvolto ogni plesso del Comprensivo, interessando gli studenti di ogni ordine e grado – aggiunge la dirigente scolastica Francesca Ortenzi – la nostra intenzione è quella di piantare un seme da coltivare con percorsi educativi e proposte didattiche mirate in ogni bambina e bambino, ragazza e ragazzo. Anche i bambini delle scuole dell'infanzia riceveranno dei piccoli omaggi offerti dai ragazzi del Centro Novalis. Un ringraziamento a tutti i docenti per aver collaborato alla realizzazione di questa iniziativa ed in particolare all’insegnante Agata Maddoli”.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa