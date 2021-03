Gravidanza con polmonite da Covid, trasferimento da Perugia a Careggi con la Cross

Un trasferimento che ha visto tutte le strutture della regione Toscana mettersi al servizio di una giovane paziente alla 20esima settimana di gravidanza con grave polmonite da Covid19 quello che è stato effettuato nella serata di ieri. La donna doveva essere trasferita urgentemente dal Santa Maria della Misericordia di Perugia in un ospedale dotato di tecnica Ecmo- la tecnica che supporta le funzioni vitali mediante circolazione extracorporea, aumentando l’ossigenazione del sangue. La Cross- Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario (che ha sede a Pistoia presso la centrale 118), già attiva anche per la regione Umbria, ricevuta la comunicazione nel tardo pomeriggio di ieri si è attivata monitorando i posti letto di terapia intensiva a livello nazionale, ed in particolare ricercando strutture ospedaliere dotate di Ecmo.

Il trasferimento della paziente, in condizioni critiche, è stato organizzato utilizzando l'elicottero Pegaso2 che da Grosseto ha trasportato la donna di 30 anni nella terapia intensiva dell'AOU di Careggi dove, appena giunta, ha potuto iniziare il trattamento in Ecmo.

Fonte: Asl Toscana Centro