I consigli per una corretta gestione fatture elettroniche

Lo sviluppo del business può essere veloce e armonico solo se non viene ostacolato da perdite di tempo connesse alla burocrazia e alle pratiche amministrative. Sappiamo bene come qualsiasi realtà imprenditoriale o lavoratore autonomo e libero professionista sia tenuto a rispettare tutta una serie di adempimenti fiscali ben precisi. A cominciare dalla fatturazione di ciascuna prestazione di lavoro.

Questa attività, grazie alla recente introduzione della fatturazione elettronica, è stata notevolmente semplificata consentendo di focalizzarsi ancora di più sulla massimizzazione del fatturato e l’ottimizzazione dei tempi tecnici. Il procedimento di gestione delle fatture elettroniche è articolato e complesso: la cosa migliore da fare per fluidificare il lavoro è affidarsi a un software ad hoc.

Lo scambio della fattura in formato elettronico tra il fornitore e il cliente avviene attraverso il Sistema di interscambio (il cui acronimo spesso utilizzato è SDI) il quale viene direttamente gestito dall’Agenzia delle Entrate e provvede a trasmettere la fattura in formato XML. La gestione fatture elettroniche risulta adesso più fluida e veloce rispetto al passato.

Cos’è la fattura elettronica e quando si emette

La fattura, ovvero quel documento fiscale obbligatorio emesso per attestare l’avvenuta prestazione di servizi o cessione di beni e necessario a riscuoterne il relativo prezzo, inizialmente veniva emessa ricorrendo al formato cartaceo. Ciò richiedeva l’impiego di una figura interna ad hoc, esponendo comunque all’errore umano. Il procedimento di scrittura e di emissione si chiama fatturazione e nel caso in cui avvenga in modalità telematica si parla appunto di fatturazione elettronica.

Da alcuni anni è in vigore l’obbligo di emissione delle fatture utilizzando il formato digitale - e non più la carta - sia per quanto riguarda le relazioni commerciali tra privati che quelle con i consumatori finali. L’ideale per snellire le pratiche, potendo contare su un certo livello di automatizzazione, è affidare la gestione fatture elettroniche a un software.

Vantaggi di un software per la fatturazione elettronica

I software per la fatturazione elettronica sono una particolare tipologia di programmi che consentono di gestire agevolmente l’intero processo relativo alla fatturazione. Si va quindi dalla creazione del documento alla sua emissione, passando per la ricezione delle fatture tutto nel formato XML come già accennato.

Sia che si tratti di un’impresa che di un lavoratore autonomo, i software per la gestione fatture elettroniche consentono di ottenere innumerevoli vantaggi. Per prima cosa c’è una maggiore velocità in relazione alle varie operazioni da effettuare: il programma, una volta che siano stati inseriti i dati nel database, è in grado di fare calcoli in modo automatico e fare associazioni. Nessuno spreco di tempo, né ritardi o errori umani. Inoltre, sono garantite una maggiore accuratezza e precisione: la contabilità, insomma, diventa più smart. I documenti archiviati possono essere consultati rapidamente e in ogni momento, inoltre c’è anche un risparmio economico che deriva dalla inevitabile riduzione dei documenti di carta. Un passaggio importante in ottica di una maggiore sostenibilità ambientale, che consente anche di ottimizzare gli spazi in ufficio. Tra i vantaggi di dotarsi di un programma per la gestione delle fatture digitali c’è anche la possibilità di avere una completa visione della situazione finanziaria (flussi di cassa, dati di vendita, situazione di fornitori e clienti).