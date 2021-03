Il cortometraggio sul Monte Pisano della Primaria di Fornacette premiato ancora

L’impegno civico e la passione per la lettura dei ragazzi delle classi 5aA-5aB-5aC di Fornacette ancora una volta sono stati valorizzati e premiati. I ragazzi hanno vinto il 1° Premio Nazionale MIUR Concorso “Salvaguardia dell’Ambiente” con la realizzazione di tre cortometraggi sull’incendio doloso del Monte Pisano del 24/09/2018, un monte che “saluta” le tre classi ogni mattina e “accompagna” la routine quotidiana dei ragazzi dalle finestre delle aule-laboratorio della scuola ecofriendly.

Il premio in denaro ha permesso alla scuola di acquistare per tutti i ragazzi il libro “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di Luis Sépulveda e altri libri che andranno in dono al laboratorio di lettura della scuola primaria e alle ultime sezioni della scuola dell’infanzia di Fornacette nelle attività del Progetto Continuità.

I tre cortometraggi avevano già avuto altri riconoscimenti

1° Premio Internazionale Cortometraggi di Sorrento, ricevendo un prestigioso premio Cortometraggi finalisti nel Concorso Ambiente di Torinol’ISIPM, con il “Concorso Nazionale per le Scuole” organizzato per il PMexpo2019, aveva scelto di estendere il numero dei vincitori fino a quattro progetti, premiando, così, il progetto delle classi come “Progetto Extra Concorso (Scuola Primaria) giudicato di rilievo”, ricevendo un attestato

Le attività laboratoriali e interdisciplinari poste in essere fanno parte del Progetto Educativo “Il Monte Pisano: un patrimonio da custodire” progettato dai docenti: Barani Alessandra, Bini Linda, Botrini Letizia, Falleri Laura, Famiglietti Michelina, Fusi Patrizia, Guandalini Angela, Marinai Pamela, Pampana Davide, Tallarico Carmen, Torregrossa Francesca.

Il Sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi, non nasconde la soddisfazione per l’ennesimo riconoscimento ottenuto dai giovanissimi studenti fornacettesi: “Complimenti alle ragazze e ai ragazzi delle classi quinte della Scuola Primaria Pertini ed alle loro insegnanti per il nuovo traguardo raggiunto. Il video che hanno realizzato e che ha come protagonista il Monte Pisano, ha letteralmente fatto il giro d’Italia e dimostrato come, con fantasia e passione, si possa arrivare al cuore e alla mente di chi guarda. Agli studenti rivolgo nuovamente i miei ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto. Siete l’orgoglio ed il futuro del nostro Comune!”

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa