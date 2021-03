In casa con droga e tecnologia rubata: arrestato a Pisa

Questa mattina a Pisa un uomo di 44 anni è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri di Pisa, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio al contrasto della droga, hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Il 44enne è stato sorpreso dai militari in possesso di 4 involucri contenenti quasi 49 grammi di cocaina, 10 involucri contenenti quasi 6 grammi e mezzo di eroina e 230 euro di denaro in contanti, ritenuti provenienti da attività illecita. Inoltre sono stati rinvenuti numerosi oggetti elettronici, ritenuti dagli inquirenti derivanti da furti commessi in esercizi commerciali della città e provincia in diverse occasioni.

Il 44enne è stato arrestato, accompagnato presso la propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto per domani.